Глава Молдовы заявил, что лично пригласит Ираду Зейналову для интервью - ОБНОВЛЕНО

2018-01-17 12:42 | www.apa.az | 6

Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя информацию о недопущении журналистки НТВ Ирады Зейналовой, считает, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с Российской Федерацией.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», он заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать интервью.

«Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», - заявил Додон.

По его мнению, это странный шаг на фоне заявлений от имени премьера республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Россией.



«Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнером», - подчеркнул Додон.

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12:00

Журналистке телеканала «НТВ» Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдову.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом рассказали в пресс-службе пограничной полиции республики.

Сообщается, что журналист не смогла подтвердить цель визита в республику.

«Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», - отметили пограничники.

Уточняется, что речь не идет о депортации или запрете на въезд.

Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд российским журналистам. В частности, корреспонденту «РИА Новости» Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов «НТВ», «РЕН ТВ», «Life News» и других СМИ.

Погранслужбы Молдовы и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.