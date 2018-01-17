Проводятся сборы командиров в Отдельной Общевойсковой Армии

2018-01-17 13:17 | www.apa.az | 6

В Отдельной общевойсковой армии проводятся первые в текущем году командирские сборы с командирами и заместителями командиров соединений и воинских частей.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, основными целями сборов являются развертывание пунктов управления, совершенствование умений командиров принимать решения и привитие им профессиональных организационных качеств в ходе организации боевой работы, а также ознакомление с недавно поступившим на вооружение армии новым вооружением и военной техникой.



В ходе сборов у личного состава принимаются зачеты по физической и тактической подготовке, а также топографии и знанию требований руководящих документов.

Занятия проводятся в Учебно-тренировочном центре и на полигоне «Нахчыван».