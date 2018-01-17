Арестован Ровшан Ахмедов

2018-01-17 13:00 | www.oxu.az | 6

Арестован Ровшан Ахмедов, обвиняемый в присвоении ювелирных изделий, принадлежащих советнику министра транспорта Чингизу Бахшалиеву.

Об этом Oxu.Az сказал член Коллегии адвокатов, адвокат Ч.Бахшалиева Джейхун Юсифов.

По его словам, несколько дней назад на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Амира Байрамова было принято решение об объявлении Р.Ахмедова в розыск с целью ареста.

Процесс был отложен, так как Р.Ахмедов пропустил несколько заседаний суда.

Объявленный в розыск по решению суда Р.Ахмедов был арестован в собственной квартире.

Джейхун Юсифов добавил, что до сегодняшнего дня Р.Ахмедов совершил три преступления.

Э.А.

