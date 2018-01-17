Генсек ООН: Карабахский конфликт в числе приоритетов ООН

2018-01-17 13:09 | www.oxu.az | 5

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 приоритетных направлений деятельности всемирной организации в 2018 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в их число он включил урегулирование кризисов на Украине, в Сирии и в других горячих точках, борьбу с терроризмом, противодействие глобальному изменению климата и решение проблем миграции.

Административный глава призвал излечить «паралич, который привел к обострению и замораживанию европейских конфликтов».

«С учетом того, что там начались обе мировые войны, а также принимая во внимания ресурсы и потенциал Европы, нельзя допустить продолжения конфликтов в регионе», - подчеркнул он.

По его словам, чтобы урегулировать конфликты в регионе, «нужно дать отпор опасной волне национализма, а также придать новую силу посредническим инициативам, включая «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу по Восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, международные женевские дискуссии, касающиеся Грузии, и процесс в формате «5+2» по Приднестровью».

Кроме того, генеральный секретарь ООН указал на необходимость «сосредоточенных усилий» по поиску долгосрочных решений конфликтов на Западных Балканах.

«Я призываю европейских лидеров показать, что континент может существовать в соответствии со своими идеалами общего процветания и мирного сосуществования», - подчеркнул Гутерриш.

Подчеркнув необходимость активизации усилий по борьбе с изменением климата, он констатировал, что в 2016 году впервые за три года был отмечен рост уровня выбросов углекислого газа - основной причины глобального потепления, а также привел данные о том, что последние пять лет «были самыми жаркими за всю историю».

В числе других приоритетов генеральный секретарь назвал принятие в 2018 году глобального договора по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, использование современных технологий во благо человечества, укрепление партнерства ООН и Африканского союза, повышение эффективности миротворческих операций, а также уважение прав человека.