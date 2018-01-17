Завтра в Баку без осадков

2018-01-17 13:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане осадков преимущественно не ожидается, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 5-8, в Баку ночью - 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 55-60 процентов.