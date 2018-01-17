Конгресс национального диалога Сирии будет проведен в Сочи

2018-01-17 13:19 | www.apa.az | 6

Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, конгресс пройдет 30 января. Форум продлится один день.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приглашен на конгресс, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

«Что касается проведения конституционной реформы, сирийцам самим решать, создавать конституционную комиссию, комитет по рассмотрению. В любом случае, это должно коррелироваться с сирийским законодательством и должно строиться в строгом соответствии с действующей конституцией», — сказал он.



Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент. Однако Лаврентьев не исключил, что в данной ситуации могут быть найдены и какие-то другие механизмы. Решать все эти вопросы предстоит в любом случае непосредственно самим сирийцам.

«В Сочи должна быть заложена основа для работы над новой конституцией. Наверное, будет создан какой-то определенный орган, который приступит к этой работе, который будет привлекать к работе различных специалистов из различных оппозиционных групп, центрального правительства. В какой форме это будет проходить дальше, где эта комиссия будет заседать? Может быть, она примет решение, что будет заседать непосредственно в Дамаске при определенных гарантиях со стороны РФ, либо какой-либо другой страны. Это дело будущего, технические вопросы», — сказал Лаврентьев.

Одним из самых сложных вопросов при организации конгресса остается участие в нем курдских представителей. Турция выступает резко против присутствия сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD), которую в Анкаре считают связанной с Рабочей партией Курдистана — в Турции она признана террористической. По словам Лаврентьева, Россия учитывает опасения Анкары и на конгресс, скорее всего, будут приглашены независимые курдские представители, но при этом интересы PYD также будут учтены.

Он сказал, что пока говорить о присоединении представителей именно PYD сложно. «Я думаю, что и у руководства партии есть понимание, что настаивать на таком участии смысла не имеет», — добавил Лаврентьев.



