В Армении полиция повсеместно устанавливает камеры наблюдения

2018-01-17 13:29 | www.apa.az | 6

«Мечта полиции Армении – установить видеокамеры в всех местах и закрепить эту мечту в представленном Национальному Собранию проекте о внесении изменений и дополнении в закон РА «О полиции».

Как сообщает АПА со ссылкой на «aysor.am», об этом утверждает руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

«Проект закона предусматривает осуществление видеосъемки не только в общественных местах, но и на частной территории. То есть, они могут пойти на какую-то частную территорию, договориться с соседом напротив, заключить договор и установить камеру, держа вас постоянно в поле зрения. Причем, речь идет как о публичных, так и скрытых съемках», - заявил сегодня Никол Пашинян в ходе обсуждения законопроекта в парламенте.

Однако помимо этого депутата интересует, почему повсеместная установка видеокамер считается для правительства неотложным вопросом, который очень быстро представлен в парламент, сегодня утром получил положительное заключение постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности и сейчас обсуждается на пленарном заседании.

«Властям нужны гарантии не только для того, чтобы знать, что делают депутаты от оппозиции и правящей партии в зале заседаний. Не думайте, что эти камеры повесят только в наших офисах, домах, автомобилях, их повесят также у вас. Посему, представители парламентского большинства улыбайтесь и постоянно восхваляйте Сержа Саркисяна, поскольку вас снимает скрытая камера», - заявил Никол Пашинян.