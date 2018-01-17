Новый вирус способен красть сообщения из WhatsApp

2018-01-17 13:15 | www.oxu.az | 6

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус для Android-устройств, который может красть сообщения из мессенджера WhatsApp.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в исследовании компании.

Речь идет о вирусе Skygofree, который распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, где пользователям предлагают установить «ускоритель интернет-подключения».

«Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы», - отметили аналитики.

Как пишут эксперты, программа-шпион может делать запись разговоров, красть sms и сообщения из WhatsApp, данные GPS и события из календаря, а также записывать звук, когда зараженное устройство находится в определенном месте. Кроме того, вирус позволяет подключать устройства к Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками.

Согласно исследованию, Skygofree активно распространялся с 2015 года. В последний раз, по данным «Лаборатории Касперского», домен для его распространения был зарегистрирован 31 октября прошлого года. При этом заражению подверглись только устройства в Италии. Эксперты уверены, что разработчики вируса также находятся в Италии.