Издан очередной номер журнала мировой литературы «Хазар»

2018-01-17 13:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Переводческий центр при кабинете министров Азербайджана издал очередной номер (4/2017) журнала мировой литературы «Хазар».

Этот номер журнала включает:

* В рубрике «Нобелевская трибуна» - роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня»;

* В рубрике «Азербайджанская литература» - стихи Алекпера Салахзаде;

* В рубрике «Рассказ» - рассказы Эдгара По;

* В рубрике «Корифеи» - воспоминания о Франце Кафке и его рассказ «Голодарь»;

* В рубрике «Дневник» - дневник Елены Булгаковой «Я - арестант»;