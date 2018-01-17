Производство золота в Казахстане в 2017 году увеличилось

2018-01-17 13:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Казахстане производство необработанного золота и полуобработанного золота, или в виде порошка составил 85,029 тонн, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстан.

Рост в течение года составил 13,8 процента.

В отчетный период, объем производства необработанного и полуобработанного серебра, или в виде порошка составил 1 058 605 килограммов, что на 10,8 процента меньше, чем годом ранее.

Производство золота в Казахстане ожидается на стабильном уровне, на протяжении 20 лет.