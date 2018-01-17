В Баку началась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы

2018-01-17 13:41 | www.apa.az | 6

17-го января в Баку началась 8-ая встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской республики и Объединённым штабом Исламской республики Пакистан.



Руководителем рабочей группы с азербайджанской стороны является начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов, а с пакистанской стороны - начальник Управления внешних связей Объединенного штаба генерал-майор Мухаммад Шафиг.



В ходе встречи стороны обсуждают текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.



Рабочая встреча продлится до 18-го января.