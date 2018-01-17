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На дороге Шамахы-Исмаиллы  перевернулся автомобиль

2018-01-17 13:43 | www.apa.az | 6

На Шамахинской дороге перевернулся автомобиль.

Как сообшили АПА очевидцы происшествия, авария произошла сегодня на дороге Муганлы-Исмаиллы.  Автомобиль «Hyunday» съехал с обледенелой дороги и перевернулся. Погибших и раненых в результате аварии нет.

По словам очевидцев, из-за снежной и морозной погоды движение на указанной дороге в последнее время стало небезопасным. Гололед привел к нескольким дорожно-транспортным происшествиям на магистрали.

В Управлении государственной дорожной полиции подтвердили  АПА наличие проблем с движением на указанной дороге.  Однако никакого ограничения в движении транспорта на магистрали нет.

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