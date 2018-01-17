Новруз Аслан: Не все наши гении окончили Консерваторию

2018-01-17 13:49 | www.oxu.az | 6

Пусть каждый выпускник консерватории напишет что-нибудь лучше нас и покажет, как надо писать песни.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал известный композитор, депутат Новруз Аслан, комментируя неприятие композиторами старой школы «любителей», добавления в азербайджанскую музыку латиноамериканских и восточных ритмов.

«Считаю, что в творчестве есть свобода. Никто не может запретить кому-то стать композитором, писать музыку только потому, что у него нет музыкального образования. Я и раньше говорил, что не все наши гении окончили Консерваторию», - сказал депутат, добавив, что так называемые «любители» вовсе не настаивают на том, чтобы их называли композиторами:

«Я с первого дня своей творческой деятельности говорю, что я не композитор. Вообще, мне все равно, как меня называют. Что мне даст звание композитора? Славу или материальные дивиденды? Славу мне приносит моя музыка. Если люди покупают диск с моей музыкой и слушают, то это можно считать моим достижением».

Каждое утро (мой водитель - свидетель) я слушаю песню Кямала «İlahi» в исполнении народного артиста Алима Гасымова. Кого может оставить равнодушным эта песня? Или же кто может устоять перед «Sən gəlməz oldun» Алекбера Тагыева? Есть еще много примеров. Или же песня Севиль Алиевой «Ana», кого она не взволнует? Кого оставит равнодушным «Nə olar Allahım, ayırma bizi» Джаббара Мусаева или «Küləklər» Эльчина Иманова?

Если после начать выяснять, кто окончил Консерваторию, а кто не окончил, то мы отвлечемся от темы. Мы, авторы полюбившихся песен, не на что не претендуем. Пусть каждый выпускник консерватории напишет что-нибудь лучше нас и покажет, как надо писать песни. Отрицание – неправильный метод, надо просто принять факт и сделать выводы. Отрицать легче всего. Подход «я тебя не знаю и знать не хочу» неправильный.

Кямиль Гамзаоглы

