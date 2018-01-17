Азербайджан и Пакистан укрепляют военное сотрудничество

2018-01-17 13:51 | www.oxu.az | 6

Сегодня в Баку началась 8-ая встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, руководителем рабочей группы с азербайджанской стороны является начальник управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов, а с пакистанской стороны - начальник управления внешних связей Объединенного штаба генерал-майор Мухаммад Шафиг.

В ходе встречи стороны обсуждают текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.

Рабочая встреча продлится до 18-го января.