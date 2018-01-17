Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»

2018-01-17 13:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, являясь финансовым партнером телевизионного проекта «Брэйн Ринг», вручил победителю 3000 манатов и корпоративные подарки, говорится в сообщении банка, распространенном в среду. По итогам последнего сезона 2017 года, обладателем кубка «Знаний» стала команда «Сумгайыт».

Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».