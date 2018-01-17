Китай снизит долю государства в трех крупнейших авиакомпаниях страны

2018-01-17 13:55 | www.trend.az | 6

Правительство Китая намерено снизить долю государства в капитале трех крупнейших авиакомпаний страны - Air China ("Эйр Чайна"), China Eastern ("Чайна истерн") и China Southern ("Чайна саузерн") - до "не более 50%". Как сообщила в среду пекинская газета "Бэйцзин жибао", соответствующая директива вступит в силу с 19 января этого года, передает ТАСС.

"Что касается контрольного пакета акций, то он не должен составлять более 50% от всего капитала предприятия, однако должен быть крупнее, чем у любого другого субъекта инвестирования", - пишет газета.

По данным издания, одновременно документ требует, чтобы государство по-прежнему сохраняло контроль над подготовкой решений советов директоров и над внесением поправок в уставы госкомпаний.