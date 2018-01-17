Центральный банк выразил отношение к информации об отказе от режима плавающего курса

2018-01-17 14:07 | www.apa.az | 7

Учитывая способность эффективно абсорбировать внешние шоки, Центральный банк Азербайджана будет продолжать режим плавающего курса.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, в целом, как показывают оценки, прогнозируемый объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда и платежный баланс в 2018 году должны обеспечить стабильность на валютном рынке. «Именно эти фундаментальные макроэкономические факторы формируют долгосрочный тренд курса маната».

Напомним, аналитики BMI Research (подразделение Fitch Ratings) заявили о том, что ЦБ Азербайджана снова активно взялся регулировать обменный курс.