ЦКБ: Иса Гамбар некоторое время должен находиться под наблюдением врачей

2018-01-17 14:28 | www.apa.az | 6

«Иса Гамбар переведен из кардиореанимации в отделение терапии. Он еще должен находиться под наблюдением врачей, так как перенес инфаркт».

Об этом АПА сообщил кардиолог Центральной клинической больницы, врач Исы Гамбара Фирдовси Ибрагимов.

Врач сказал, что состояние И.Гамбара удовлетворительное: «Он говорит, начал понемногу ходить. Пока не могу конкретно сказать, когда он будет выписан домой».

Ф.Ибрагимов добавил, что завтра будет проведен консилиум и И.Гамбар вновь будет обследован.

Отметим, на прошлой неделе председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу. В коронарные сосуды его сердца было вставлено несколько стентов.