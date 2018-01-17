Тиллерсон пригрозил Ыну

2018-01-17 14:16 | www.oxu.az | 6

Пхеньян спровоцирует военный конфликт, если не приступит к переговорам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

После министерской встречи по ситуации на Корейском полуострове в Ванкувере дипломата спросили, стоит ли американцам опасаться войны с КНДР.

«Мы все должны трезво и ясно смотреть на нынешнюю ситуацию. Северная Корея продолжила добиваться существенного прогресса в ядерном оружии, в смертоносной силе этого оружия, как это показали последние термоядерные испытания и постоянный прогресс баллистических ракет», - сказал госсекретарь США.

В то же время Тиллерсон отказался ответить на вопрос журналистов о возможности ограниченного военного удара по Северной Корее.

Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщили о возможном ограниченном ударе неядерными средствами по КНДР. Утверждалось, что военные США надеются на позитивный исход подобной атаки, несмотря на то, что Пхеньян доказал возможности своего ядерного оружия.

По итогам прошедшей в Ванкувере конференции 20 представленных на ней стран договорились добиваться выполнения Северной Кореей наложенного ООН санкционного режима.

Ранее ООН вновь ужесточила ограничения в отношении Пхеньяна в ответ на ядерные и ракетные испытания. В попытке решить северокорейскую проблему Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Э.А.

