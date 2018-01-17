В ЕС утвердили стратегию по переработке пластика

2018-01-17 14:25 | www.oxu.az | 6

В Евросоюзе все пластиковая упаковка на рынке до 2030 года должна стать перерабатываемой, первоначально на инициативу выделят 100 миллионов евро.

Предприниматели Евросоюза должны будут меньше производить неорганических отходов и перерабатывать больше пластика.

Как передает Oxu.Az, соответствующую стратегию по переработке пластика приняли в ЕС во вторник, 16 января, говорится в сообщении Еврокомиссии

«Это защитит окружающую среду от загрязнения пластмассой, одновременно способствуя росту и инновациям, превратив вызов в положительную программу для будущего Европы», - сказано в сообщении.

Теперь все пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а использование микропластиков будет ограничено.

На новые технологии и инновации по этому поводу будет выделено 100 миллионов евро. На законодательном уровне в Европарламенте эта инициатива будет представлена в мае этого года. План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

Напомним, Греция с 1 января ввела налог на пластиковые пакеты.