В Барде заговорили тени (ФОТО)

2018-01-17 14:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Барде прошла премьера спектакля "Kölgə" (Тень), представленная организацией ASAN Könüllüləri при финансовой поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri. Автор проекта - Эмилия Байрамова, победитель десятого гранта Фонда молодежи при Президенте Азербайджана.

Главная цель проекта – усиление борьбы с бытовым насилием в семье, социальная защита пострадавших, просвещение о роли женщин в современном обществе. Выступившие перед премьерой отметили, что насилие в семье - это наиболее острая проблема, требующая более активного вмешательства со стороны общества. Семья является основой государства, поэтому обеспечение безопасности женщин и детей является во многих странах одним из приоритетных направлений. Поэтому необходимо усилить просветительскую деятельность и рассматривать насилие в сфере семейно-бытовых отношений как проблему, требующую скорейшего решения.

Спектакль был представлен молодыми волонтерами ASAN Könüllüləri города Барды в виде театра теней и искусства пантомимы. В заключении руководитель ASAN Könüllüləri Бахтияр Исламов вручил волонтерам и организаторам проекта памятные дипломы.