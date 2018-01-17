Станция скорой помощи о статистике пострадавших в ДТП в Баку в 2017 г.

2018-01-17 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В прошлом году число ДТП в Баку с наличием пострадавших в их результате выросло на семь, пострадавших в них – на три процента. Об этом сообщил в среду Trend главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи минздрава Миралам Джалалов.

По его словам, в 2017 году 12 региональных филиалов и консультативных подразделений Станции обслужили 2590 человек. Была оказана медицинская помощь 1736 пациентам в связи с 1022 дорожно-транспортными и другими чрезвычайными ситуациями, из которых 70 процентов были госпитализированы. Несмотря на то, что в сравнении с прошлыми годами число ДТП в 2017 году выросло на семь, а пострадавших – на три процента, летальность снизилась на 18 процентов.