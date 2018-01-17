В России убили бизнесмена и его сына

2018-01-17 14:51 | www.apa.az | 6

Лица, причастные к жестокому убийству бизнесмена и его сына в Оренбурге, после совершения преступления подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщил представитель регионального следственного управления СК РФ.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. Уголовным делом об убийстве занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

«Первыми тела убитых обнаружили спасатели, прибывшие на звонок о возгорании внедорожника в жилом дворе. Преступники, предположительно, таким образом пытались скрыть улики против себя», - сообщил представитель СК.