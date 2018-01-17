Песков рассказал о здоровье Путина

2018-01-17 14:36 | www.oxu.az | 6

Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и «может дать фору многим», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены.

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», - сказал Песков.