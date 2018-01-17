К берегам Японии приплыла лодка с трупами

2018-01-17 14:44 | www.oxu.az | 5

Деревянная лодка дрейфовала уже давно, так как тела семи человек, предположительно, граждан КНДР, начали разлагаться и опознать их не предполагается возможным.

К берегу Японии прибило деревянную лодку, в которой находились семь разлагающихся тел, предположительно, граждан КНДР, передает Oxu.Az со ссылкой на Japan Times.

Полицейские префектуры Исикава нашли в кармане одного из погибших карточку с портретами северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также пачку сигарет с надписями на корейском.

Предположительно, лодка дрейфовала уже давно, так как тела погибших начали разлагаться и опознать их невозможно.