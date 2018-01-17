Азербайджан и Пакистан обсуждают развитие военного сотрудничества

2018-01-17 14:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду началась восьмая встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджана и Объединённым штабом Пакистана, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Руководителем рабочей группы с азербайджанской стороны является начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов, а с пакистанской стороны - начальник Управления внешних связей Объединенного штаба генерал-майор Мухаммад Шафиг.