Лесхозы Беларуси в этом сезоне заготовят более 520 т шишек

2018-01-17 14:26 | www.trend.az | 6

Лесхозы Беларуси планируют заготовить 521,5 т шишек ели и сосны в этом сезоне (осень 2017 - весна 2018 года), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.



В лесхозах Беларуси шишки собирают на специальных плантациях, где растут сосны, ели, пихты с улучшенными качествами. На данный момент уже заготовлено больше 263 т шишек, около 81 т поступило на переработку в лесосеменные цеха. Часть сырья уже переработана, остальной урожай пока находится на хранении.



Также лесхозы планируют получить более 6 т семян в этом сезоне. Традиционно основную долю от общего объема составят семена сосны обыкновенной - 4,9 т. Кроме того, будет заготовлено 1,1 т семян ели европейской и 10 кг семян лиственницы европейской.

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