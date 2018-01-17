Центробанк о слухах об отказе от плавающего курса

2018-01-17 15:05 | www.oxu.az | 6
Учитывая способность эффективно абсорбировать внешние шоки, Центральный банк Азербайджана будет продолжать режим плавающего курса.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказали в Центробанке.
«В целом, как показывают оценки, прогнозируемый объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда и платежный баланс в 2018 году должны обеспечить стабильность на валютном рынке. Именно эти фундаментальные макроэкономические факторы формируют долгосрочный тренд курса маната», - говорится в заявлении.
Напомним, аналитики BMI Research (подразделение Fitch Ratings) заявили о том, что ЦБ Азербайджана снова активно взялся регулировать обменный курс.