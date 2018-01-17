Авиакомпании Казахстана заключили с Boeing соглашения на сумму свыше $1 млрд

2018-01-17 14:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Казахстанские авиакомпании заключили соглашения с американской компанией Boeing на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Соглашения были подписаны в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом, передают СМИ Казахстана.

В ходе визита оба лидера приветствовали отдельные сделки между Boeing и казахстанскими авиакомпаниями, способствующие созданию 7,1 тысячи прямых и косвенных рабочих мест в США.