"Бесконечная борьба с собой…": азербайджанский спектакль покажут в Иране (ФОТО)

2018-01-17 14:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие с моноспектаклем "Cəza" ("Наказание") в 36-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Иране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Театральный фестиваль "Фаджр" пройдет 18-29 января 2018 года в Тегеране. Делегацию театра юного зрителя в составе восьми человек возглавит директор театра, заслуженный деятель искусств Мубариз Гамидов.

Спектакль поставлен по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде. Единственную роль в спектакле сыграла заслуженная артистка Азербайджана Кямаля Гусейнова.

В постановке рассказывается о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее уже не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами, но не понимает и не видит, что ее ждет смерть…