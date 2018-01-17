Ильхам Закиев получил еще одну должность

2018-01-17 15:26 | www.oxu.az | 6

Вчера состоялось заседание Исполнительного совета Национального паралимпийского комитета (НПК).

Как передает Oxu.Az, по решению комитета при Национальном паралимпийском комитете созданы Совет тренеров и Дисциплинарная комиссия.

Согласно решению, председателем Совета тренеров назначен временно и.о. генсека НПК Кямал Мамедов.

В составе Совета тренеров будут представлены Рауф Мурсалов, Ибрагим Ибрагимов, Алаверди Джулфаев, Олег Панютин, Ильгар Ибишов и Тарлан Гаджизаде.

Должность председателя Дисциплинарной комиссии поручена двукратному паралимпийскому чемпиону, двухкратному чемпиону мира, семикратному чемпиону Европы, победителю Европейских игр Баку-2015, вице-президенту НПК Ильхаму Закиеву.

Члены комиссии - Мехман Керимов, Салхат Аббасова, Яшар Гаджиев и Эльхан Рагимов.

С.Т.

