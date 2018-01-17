Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в 2017 г возросли

2018-01-17 14:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За 2017 год устойчивый рост прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая был обеспечен за счет дальнейшего повышения степени внешней открытости и улучшения структуры зарубежных инвестиций.

По итогам 2017 года общий объем иностранных капиталовложений в Китай вырос на 7,9 процента по сравнению с предыдущим годом до 877,56 миллиарда юаней (136,33 миллиарда долларов), проинформировало министерство коммерции КНР в онлайн-заявлении.

Согласно статистике, за 2017 год в Китае были учреждены 35 652 новых предприятия с участием инокапитала, что на 27,8 процента больше показателя 2016 года.

В частности, в декабре прошлого года объем прямых иноинвестиций в Китай составил 73,94 миллиарда юаней с сокращением на 9,2 процента. При этом количество созданных новых предприятий с участием иностранного капитала достигло 4837 с приростом на 36,5 процента.