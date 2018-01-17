Азербайджанец и армянин не поделили женщину: дело дошло до убийства

2018-01-17 15:37 | www.oxu.az | 6

На Сахалине любовный треугольник с участием азербайджанца и армянина стал причиной убийства.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу регионального СК, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего гражданина Республики Азербайджан.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело возбудили по факту обнаружения на придворовой территории по ул. Янтарной села Новотроицкого Анивского района тела 51-летнего уроженца Республики Армении с телесными повреждениями.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет проживал с жительницей областного центра, они имели двоих совместных детей. За совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы. В марте 2017 года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной. Мужчина ушел, но продолжал приходить и звонить женщине.

5 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в село Новотроицкое. Обвиняемый отправился туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего для разговора. Последний вышел из дома с еще одним гостем, после чего обвиняемый со своим знакомым стали их избивать. Затем в конфликт вмешались очевидцы. После этого обвиняемый вместе со своим знакомым сели в машины и покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений один из мужчин скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Э.А.

