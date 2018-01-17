Полиция Анкары в течении ночи искала русского дипломата

2018-01-17 14:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В ночь на 17 января полиция Анкары осуществляла поиск пропавшего российского дипломата Алекса Анелкова, пишет в среду турецкая газета Hurriyet.

Согласно данным газеты, вчера в 19:30 по местному времени полиция Анкары была осведомлена о том, что в течение пяти часов нет ни какой информации о российском дипломате, и к нему не возможно дозвонится. После чего полиция приступила к поиску пропавшего дипломата.

Спустя шесть часов российский дипломат был найден в одном из районов Анкары.

Выяснилось, что автомобиль дипломата застрял в грязи, и у него разрядилась батарея в мобильном телефоне.