В Турции началось строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток"

2018-01-17 15:01 | www.trend.az | 6

Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" началось в районе населенного пункта Кыйыкёй на черноморском побережье европейского части Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании South Stream Transport.

South Stream Transport является дочерней компанией "Газпрома", которая обеспечивает реализацию проекта морского газопровода, проходящего по дну Черного моря.

"В рамках реализации проекта "Турецкий поток" 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй", — говорится в заявлении компании.