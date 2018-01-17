Обнародована численность населения Азербайджана

2018-01-17 15:38 | www.apa.az | 5

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 80 731 человек или 0,8% и на 1 декабря 2017 года составила 9 890 712 человека.

Как передает АПА со ссылкой на Госкомитет статистики, плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр, удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения – 47%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1006 женщин.

Городскими и районными отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано, что за период январь-сентябрь текущего года в стране родились 1322002 детей. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,8 ребенка. Из новорожденных 53,1% мальчики, 46,9% - девочки. 2374 – двойняшки, 54 – тройняшки.

В течение 11 прошлого года было зарегистрировано 52 318 случаев смерти, уровень смертности составляет 5,9 на каждую 1000 человек.

В течение 11 прошлого года отделами регистрации в Азербайджане было зарегистрировано 57177 брака и 13345 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 6,4 ед., а число разводов - 1,5 ед.

В течение периода январь-ноябрь соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 2751 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 1704 человек, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 1047 человек.