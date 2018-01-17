К сведению должников DеmirBank

2018-01-17 15:46 | www.oxu.az | 5

Азербайджанский фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором ОАО DemirBank», обратился к физическим и юридическим лицам, имеющим долговые обязательства (кредиты) перед банком.

Как передает Oxu.Az, в обращении говорится, что платежи можно осуществить онлайн на специальные ликвидационные счета в Центробанке Азербайджана, наличным способом – в главном офисе и филиалах банка, а также с помощью платежных терминалов DemirPay.

Для подробной информации следует обращаться в «Операционное управление филиала» по адресу: Баку, улица Карабах, 31.