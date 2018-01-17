Министр экономики Литвы о роли Азербайджана в ж/д проекте “Викинг” (Эксклюзив)

2018-01-17 15:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в железнодорожном проекте “Викинг” расширит маршрут контейнерных поездов в отдаленные азиатские страны, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, вовлечение Азербайджана в проект предоставит альтернативный маршрут поставок товаров в Казахстан и Китай. Также больше грузов будет транспортироваться в Балтийский регион из Казахстана и Китая.

Проект “Викинг” запущен Литвой, Беларусью и Украиной в 2003 году. Азербайджан подключился к проекту в 2016 году. Впоследствии к проекту присоединились Румыния, Болгария и Грузия. Несмотря на присоединение Азербайджана к проекту, до сегодняшнего дня фактических поставок через территорию страны не было.

Синкявичюс отметил, что “Викинг” позволит увеличить торговый и транспортный потенциал каждого участника проекта.