В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны

2018-01-17 15:13 | www.trend.az | 5

Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку повстанцев йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) по городу Джизан на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовскую газету Al-Riyadh со ссылкой на слова .

"Йеменские повстанцы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии во вторник в 20:12 по местному времени", - сообщил официальный представитель коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики.

"Ракета была нацелена в сторону города Джизан. Она была запущена преднамеренно в сторону гражданских районов, населенных людьми, и была перехвачена и уничтожена королевскими ПВО Саудовской Аравии", — заявил представитель коалиции.