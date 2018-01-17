Обнародовано число разводов в прошлом году по стране

2018-01-17 15:54 | www.oxu.az | 5

В январе-ноябре 2017 года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции по стране было зарегистрировано 132002 новорожденных младенцев.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по статистике, на каждые 1000 человек населения этот показатель составил 14,8.

53,1% новорожденных - мальчики, 46,9% - девочки. 2374 младенца - двойняшки, 54- тройняшки.

В январе-ноябре прошлого года в стране было зафиксировано 52318 смертей. Уровень смертности составил 5,9 на 1000 человек.

Кроме того, за 11 месяцев 2017 года отделы регистрации зарегистрировали 57177 браков и 13345 разводов. Показатель браков составил 6,4 на 1000 человек населения, разводов - 1,5.

В январе-ноябре прошлого года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы было зарегистрировано 2751 человек, прибывших в страну для постоянного проживания, и 1704 человек, уехавших навсегда. Таким образом положительное миграционное сальдо составило 1047 человек.

Э.А.

