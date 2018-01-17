AccessBank продлил срок кредитной кампании

2018-01-17 15:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По желанию клиентов, AccessBank продлил до 31 января срок кредитной кампании "Üçü var idi, üçü yox idi...".

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, в рамках кампании AccessBank предоставляет всем клиентам, взявшим микро-, агро- и потребительские кредиты, льготный период на любые три месяца оплаты кредита, а также дарит им проценты за последние три месяца кредитного срока.

Так, клиенты, оформившие в AccessBank-е кредит до 31 января 2018 года, смогут выбрать срок отсрочки погашения в любые три месяца кредитного срока, таким образом, освобождаясь от выплаты основной суммы в этот период, совершат погашения в последующие месяцы. Кроме этого, каждый клиент, взявший кредит в рамках данной кампании, освобождается от выплаты процентов за последние три месяца кредитного срока. Воспользовавшись кампанией, клиенты могут взять на выгодных условиях микро- и агрокредиты с минимальным сроком в 15 месяцев на сумму до 50 000 манатов, а также наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов.