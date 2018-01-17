В СЭЗ Узбекистана введен в строй новый промышленный объект

2018-01-17 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В свободной экономической зоне «Навои» Узбекистана введено в эксплуатацию совместное предприятие Green Line Profile где налажено производство алюминиевых профилей, различного типа и размеров, сообщает пресс-служба АО «Узстройматериалы».

Стоимость проекта составляет 32,5 миллиона долларов США. Проект был профинансирован за счет собственных средств предприятия - 22,2 миллиона долларов, прямых иностранных инвестиций - 5 миллионов долларов, а также кредитов банков - 8 миллионов долларов.

Годовая мощность производства - 35 000 тонн алюминиевых профилей. Около 80 процентов произведенной продукции планируется экспортировать.

По завершению всех этапов и выхода производства на проектную мощность, намечено создать 221 рабочее место. На данный момент фактически создано 44 новых рабочих места.