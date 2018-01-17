В Азербайджане утвержден План мероприятий по борьбе с религиозным экстремизмом

2018-01-17 16:06 | www.apa.az | 6

С целью продолжения в 2018 году борьбы с религиозным экстремизмом между Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и Службой государственной безопасности подписан План мероприятий.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с религиозными структурами, в Плане мероприятий предусматривается ведение совместной борьбы с религиозным экстремизмом, проведение семинаров с целью координации работы функционирующих в этой области структур, включая все регионы республики.

В этих мероприятиях, в которых также примут участие представители общественности, планируется проведение обмена мнениями по следующим темам: установленные в Азербайджане отношения государство-религия, угрозы в этой области, причины, порождающие религиозный экстремизм, правовые основы борьбы с религиозным экстремизмом, мультикультуральная среда и традиции толерантности в стране, сотрудничество между представителями различных религий и сект.