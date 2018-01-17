В Баку на всех станциях метро прозвучит траурная музыка

2018-01-17 16:05 | www.oxu.az | 7

Утвержден план мероприятий и начались подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По словам Н.Пашаева, станцию метро «20 Января» украсят гвоздиками в память о трагедии «Черного Января».

«По традиции, каждый год в этот день на всех станциях поминают память жертв трагедии. В этот день в вагонах не будет звучать музыка. На всех станциях прозвучит траурная музыка. В 12:00 память жертв будет помянута минутой молчания», - отметил он.

Э.А.

