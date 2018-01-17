В Азербайджане уменьшилось число совершенных военнослужащими Внутренних войск преступлений

2018-01-17 15:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Азербайджана и дальше будут достойно выполнять обязанности, установленные законодательством, и поставленные задачи, преданно служить народу, государству и Президенту Азербайджана.

Об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов на оперативном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Внутренних войск в 2017 году.

По словам министра, благодаря успешному продолжению стратегии развитии и прогресса Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в 2017 году в значительной степени укрепилась экономическая мощь, оборонный потенциал, международные позиции страны. Как сказал Усубов, глава государства всегда уделяет особое внимание строительству армии, в том числе совершенствованию деятельности Внутренних войск, дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения, условий работы и быта.

Было отмечено, что проделанная работа достойно оценена Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.