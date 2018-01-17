В Баку прошел самый масштабный Фестиваль искусств "Надежда" (ФОТО)

2018-01-17 15:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел самый масштабный Фестиваль искусств «Надежда 2018», организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

В конкурсе-фестивале приняли участие более 1200 участников, которые соревновались в 36 номинациях: фортепиано, классический инструмент, народный инструмент, который делился на тар, кяманча, саз, канон, гармонь, балабан и др, академический вокал, эстрадный вокал, ханенде, художественное чтение, актерское мастерство, современный танец, классический танец, стилизация и этника народного танца и др. Соревнование проходило по возрастным категориям: малыши (до7 лет), дети (7-10 лет), юниоры (11 – 15 лет) и взрослые (16 лет и старше), и по количеству участников - соло, дуэты, малые группы (до 8 человек), ансамбли (до 24 человек), большие ансамбли (25 и более участников на сцене).

Самая упорная борьба разыгралась между солистами фортепиано в возрастных категориях - дети (7-10 лет) и юниоры (11 – 15 лет). Жюри предстоял нелегкий выбор и дискуссии доходили до более получаса над результатами в каждой номинации.

Выставлялись места до третьего, остальным участникам присуждалось звание лауреата. Однако во многих номинациях, где судьи не видели достойных соперников победителям, они имели право не определять третье место, а выделять одного или двух участников.

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств Азербайджана, опытные хореографии и представители культуры, среди которых Таир Эйнуллаев, Римма Мамедова, Гюльнара Керимова, Магерам Мамедов, Дмитрий Бабаев, Ульвия Гасанова и Айтен Ахмедова, которые провели в судейской линейке без перерыва 11 часов! За это время они просмотрели и оценили нонстоп более тысячи двухсот участников!