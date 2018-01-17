ВС Турции периодически обстреливают позиции террористов в сирийском Африне

2018-01-17 15:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВС Турции периодически подвергают артиллерийскому обстрелу позиции террористов PYD и YPG в сирийском городе Африн, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что также ВС страны в провинции Хатай и Килис на границе с Сирией приведены в полную боевую готовность.

В провинции стягиваются дополнительные танковые подразделения.

Отметим, что сегодня утром ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результата чего, по предварительным данным, убито более 30 террористов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военных операций в Африне против PYD и YPG.

ВС Турции полностью уничтожат PYD и YPG, сказал Эрдоган.

Он также отметил, что никто не сможет помешать Турции начать эти операции.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.