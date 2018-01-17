Добыча нефти в Азербайджане сократилась на 5,5%, добыча газа – на 3%

2018-01-17 16:19 | www.apa.az | 6

В 2017 году в Азербайджане добыто 38 777,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, объем добычи товарной сырой нефти составил 38 700,2 тыс. тонн. В прошлом году в стране добыто 28 563,5 млн. кубометров природного газа. Из них 18 157,9 млн. кубометров пришлось на товарный газ. Добыча нефти сократилась относительно 2016 года на 5,5%, товарной нефти на 5,6%. За отчетный период добыто на 2,6% меньше природного газа и на 3% меньше товарного газа.