Страны ОПЕК+ превысили план по сокращению добычи нефти

2018-01-17 15:42 | www.trend.az | 6

Страны, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+, в декабре выполняли соглашение на 125%. Об этом на пресс-конференции заявил в среду министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди, передает ТАСС.

"Уровень выполнения превысил наши ожидания и достиг в декабре 125%", - сказал он, отметив, что "некоторые страны превысили план по сокращению".

При этом министр подчеркнул, что главной задачей соглашения является не цена на нефть, а стабилизация рынка. "Это [стабильность рынка] основная цель как для производителей, так и для потребителей", - подчеркнул ар-Рашиди.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак сообщал, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень исполнения сделки составил 122%.