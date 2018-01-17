В 2017 году экономика Азербайджана незначительно выросла

2018-01-17 15:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана в 2017 году превысил 70,1 миллиарда манатов, что на 0,1 процента больше, чем в 2016 году, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 7,2 тысячи манатов.

По итогам прошлого года объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе страны, вырос на 2,6 процента в сравнении с 2016 годом, а в нефтегазовом секторе наблюдалось снижение на пять процентов.

В структуре ВВП Азербайджана 40,1 процента (почти 28,09 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 9,5 процента (6,7 миллиарда манатов) - в строительстве, 5,6 процента (почти 3,95 миллиарда манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,3 процента ВВП Азербайджана.